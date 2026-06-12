Schwer verletzter Scooter-Fahrer gibt Rätsel auf: Polizei sucht Zeugen

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In der Limburger Straße in Taunusstein-Neuhof wurde am Donnerstagabend ein schwer verletzter Scooter-Fahrer aufgefunden: Die Polizei sucht dringend Zeugen!

Von Florian Gürtler

Taunusstein - Ein 19-Jähriger lag schwer verletzt neben einem E-Scooter, war es ein Unfall mit Fahrerflucht? Die Polizei sucht dringend Zeugen!

Ein schwer verletzter E-Scooter-Fahrer in Taunusstein gibt der Polizei Rätsel auf: War es ein Crash mit Unfallflucht? (Symbolbild)
Ein schwer verletzter E-Scooter-Fahrer in Taunusstein gibt der Polizei Rätsel auf: War es ein Crash mit Unfallflucht? (Symbolbild)  © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Schwerverletzte wurde am späten Donnerstagabend in der Limburger Straße in Taunusstein-Neuhof von Passanten entdeckt, wie das Polizeipräsidium Westhessen in der Nacht zu Freitag mitteilte.

Demnach lag der junge Taunussteiner "zwischen der Einmündung Ziegelhüttenweg und dem Kreisel Aarstraße", wie ein Sprecher erklärte.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle und brachten den 19-Jährigen in eine nahe liegende Klinik.

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Noch ist völlig unklar, ob es ein Allein-Unfall war, oder ob "es zu einem Kontakt mit einem anderen Fahrzeug kam". Im letzteren Fall hätte der Autofahrer ganz klar Unfallflucht begangen.

Der E-Scooter wurde beschlagnahmt, ein externer Gutachter soll die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0612470780 bei der Polizeistation Bad Schwalbach melden.

Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

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