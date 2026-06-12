Schwer verletzter Scooter-Fahrer gibt Rätsel auf: Polizei sucht Zeugen

Taunusstein - Ein 19-Jähriger lag schwer verletzt neben einem E-Scooter, war es ein Unfall mit Fahrerflucht? Die Polizei sucht dringend Zeugen!

Ein schwer verletzter E-Scooter-Fahrer in Taunusstein gibt der Polizei Rätsel auf: War es ein Crash mit Unfallflucht? (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Schwerverletzte wurde am späten Donnerstagabend in der Limburger Straße in Taunusstein-Neuhof von Passanten entdeckt, wie das Polizeipräsidium Westhessen in der Nacht zu Freitag mitteilte.

Demnach lag der junge Taunussteiner "zwischen der Einmündung Ziegelhüttenweg und dem Kreisel Aarstraße", wie ein Sprecher erklärte.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle und brachten den 19-Jährigen in eine nahe liegende Klinik.

Noch ist völlig unklar, ob es ein Allein-Unfall war, oder ob "es zu einem Kontakt mit einem anderen Fahrzeug kam". Im letzteren Fall hätte der Autofahrer ganz klar Unfallflucht begangen.