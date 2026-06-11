Führerloses Auto überrollt Mann (†77) und verletzt ihn tödlich

Landkreis Kitzingen - In Unterfranken hat sich am Mittwochmittag ein Toyota selbstständig gemacht und einen 77-Jährigen überrollt. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus verstarb.

Der 77-Jährige erlag in der folgenden Nacht in der Klinik seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich in dem Ort Castell im Landkreis Kitzingen das führerlose Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen 12.30 Uhr in Bewegung gesetzt und den 77-Jährigen erfasst.

Dadurch geriet das linke Bein des Mannes unter einen der Vorderreifen des Toyotas. Der schwer Verletzte konnte sich anschließend nicht aus dieser Lage befreien.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Castell eilten ihm zu Hilfe und im Anschluss wurde er von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.