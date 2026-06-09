Kletterer bei Sturz in Steinbruch schwer verletzt: Mann mit Heli in Klinik geflogen

Groß-Umstadt - Sturz mit schlimmen Folgen: Ein Kletterer hat sich bei einem Unfall schwerste Verletzungen zugezogen.

Der Kletterer erlitt beim Unfall schwerste Verletzungen. (Symbolfoto) © 123rf/valmedia1

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Dienstag mitteilte, hat sich der Zwischenfall am Sonntag gegen 15 Uhr in einem Steinbruch in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Groß-Umstadt abgespielt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wollte der Verunglückte zwischen zwei Kletterpassagen die Sicherungskarabiner wechseln. Er rutschte bei dem Vorhaben ab und stürzte anschließend zu Boden.

Durch den Aufprall erlitt der Kletterer den Angaben zufolge schwerste Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung am Ort des Geschehens mit einem Hubschrauber von den Rettern zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden.