Heftiger Unfall im Landkreis Leipzig: Beteiligtes Fahrzeug fängt Feuer

Klinga - Am Montagabend ereignete sich ein schwerer Unfall im Landkreis Leipzig .

Die drei Autos wurden stark beschädigt. © Sören Müller

Gegen 17 Uhr krachten auf einer Kreuzung der S45 zwischen der Ortschaft Klinga und der gleichnamigen A14-Auffahrt drei Fahrzeuge ineinander.

Wie die Polizei mitteilte, mussten beide Fahrtrichtungen während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wie genau es zu dem schweren Unfall zwischen dem Opel, dem Skoda und dem Tesla kommen konnte, war zunächst unklar.

Der Crash war aber so heftig, dass der Opel in Flammen aufzugehen begann und schließlich vollständig ausbrannte. Auch an den beiden anderen Autos erstand erheblicher Schaden.