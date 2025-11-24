Heftiger Unfall im Landkreis Leipzig: Beteiligtes Fahrzeug fängt Feuer

Am Montagabend ereignete sich ein schwerer Unfall im Landkreis Leipzig.

Von Annika Rank

Klinga - Am Montagabend ereignete sich ein schwerer Unfall im Landkreis Leipzig.

Die drei Autos wurden stark beschädigt.
Die drei Autos wurden stark beschädigt.  © Sören Müller

Gegen 17 Uhr krachten auf einer Kreuzung der S45 zwischen der Ortschaft Klinga und der gleichnamigen A14-Auffahrt drei Fahrzeuge ineinander.

Wie die Polizei mitteilte, mussten beide Fahrtrichtungen während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wie genau es zu dem schweren Unfall zwischen dem Opel, dem Skoda und dem Tesla kommen konnte, war zunächst unklar.

Crash in Freital: Lkw prallt gegen Lokomotive - 125.000 Euro Schaden!
Unfall Crash in Freital: Lkw prallt gegen Lokomotive - 125.000 Euro Schaden!

Der Crash war aber so heftig, dass der Opel in Flammen aufzugehen begann und schließlich vollständig ausbrannte. Auch an den beiden anderen Autos erstand erheblicher Schaden.

Einer der Unfallwagen brannte infolge des Zusammenstoßes aus.
Einer der Unfallwagen brannte infolge des Zusammenstoßes aus.  © Sören Müller
Die Einsatzkräfte waren bis in die späten Abendstunden im Einsatz.
Die Einsatzkräfte waren bis in die späten Abendstunden im Einsatz.  © Sören Müller

Nach ersten Erkenntnissen vom Unfallort sollen mindestens zwei Personen verletzt worden sein. Die S45 musste bis in die Abendstunden voll gesperrt bleiben. Auch die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: Sören Müller

Mehr zum Thema Unfall: