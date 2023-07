Kollision in Zittau: Autofahrer übersieht Biker!

Zittau - Am Samstagvormittag krachten in Zittau der Fahrer (64) eines Fords und ein Motorradfahrer (52) bei einem Verkehrsunfall zusammen.

Gegen 11.25 Uhr krachte es auf der Ziegelstraße in Zittau. © xcitepress

Der Biker befuhr mit seiner Yamaha gegen 11.25 Uhr aus Richtung Südstraße kommend die Ziegelstraße, wo der 64-Jährige in seinem Ford am rechten Straßenrand stand und gerade in den Verkehr einfädeln wollte, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Samstagnachmittag.

Offenbar übersah der Autofahrer den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Yamaha-Fahrer stürzte und sich dabei verletzte. Der 52-Jährige musste in der Folge ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bildern von der Unfallstelle zufolge wurde der Ford mit tschechischem Kennzeichen infolge der Kollision an der Front beschädigt. Die Frontstoßstange hing bloß noch auf halb acht.

Die Yamaha wurde gegen 12.30 Uhr durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt, da das Motorrad nicht mehr fahrtauglich war.

Insgesamt schätzt die Polizei die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 8000 Euro.