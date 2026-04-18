Kopf gegen Felsen: Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver

In Baden-Württemberg ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Am Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, zog ein Motorradfahrer (30) auf der Landstraße zwischen Heidenheim und Giengen mit seiner Kawasaki an einem Auto vorbei und kam anschließend von der Fahrbahn ab, wie das Polizeipräsidium Ulm am Samstagmorgen mitteilte.

Der Biker überschlug sich mehrfach auf dem Grünstreifen und knallte mit dem Helm abschließend gegen einen Felsen am Straßenrand.

Ein Notarzt konnte den 30-Jährigen zunächst wiederbeleben, doch der Unfall nahm ein tragisches Ende.