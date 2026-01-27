Kran stürzt bei Gleisarbeiten einen Hang hinab: Mitarbeiter mit Schutzengel

Bleicherode - Ein schwerer Arbeitsunfall bei Gleisbauarbeiten hat sich am Montagnachmittag bei Bleicherode (Unstrut-Hainich-Kreis) ereignet.

Der Kranführer überstand den Unfall leicht verletzt. © Silvio Dietzel

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Bleicherode-Ost und Sollstedt war ein Kran von einem Bahnwaggon gekippt und eine Böschung hinuntergestürzt. Die Maschine überschlug sich anschließend und blieb im Gebüsch liegen.

Im Unglücksbereich werden derzeit Bahnschwellen ausgetauscht. Laut Polizei handelt es sich um einen 30 Tonnen schweren Portalkran.

Der Kranführer, welcher mit dem schweren Gerät in die Tiefe gestürzt war, verletzte sich leicht. Wegen des Unfalls wurde die Strecke in Richtung Leinefelde vorerst gesperrt. Am Dienstag soll der tonnenschwere Portalkran geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt laut ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich.