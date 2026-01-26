Schnee-Chaos: Über 200 Einsätze nach massivem Wintereinbruch im Ländle

Stuttgart - Ein massiver Wintereinbruch mit bis zu 25 Zentimetern Neuschnee und Glatteis hat in der Nacht in vielen Regionen Baden-Württembergs für gefährliche Straßenverhältnisse gesorgt.

Bei Weinsberg musste die komplett zugeschneite A81 geräumt werden. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Besonders betroffen war das Gebiet zwischen Stuttgart und Ulm. Zahlreiche liegen gebliebene Lastwagen blockierten Autobahnen, es kam zu stundenlangen Staus und Sperrungen. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt, der Sachschaden geht in die Hunderttausende Euro.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm zählten die Einsatzkräfte bis zum Morgen mehr als 50 Unfälle. "Unfälle über Unfälle", sagte ein Sprecher.

Der Schaden summiert sich dort auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Auch im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Reutlingen kam es zu mehr als 100 Unfällen mit meist geringem Sachschaden, ein Kind wurde leicht verletzt.

Schneeglätte und querstehende Lastwagen sorgten auch in den Regionen Heilbronn und Ludwigsburg für zahlreiche Einsätze. In Heilbronn registrierte die Polizei mehr als 70 Unfälle, zwei Menschen wurden verletzt. Am Weinsberger Kreuz war die Fahrbahn zeitweise komplett blockiert.