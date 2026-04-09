Kran stürzt in Rhein: Zwei Arbeiter unter Wasser

Breisach am Rhein - Bei einem Unfall beim Abbau eines Verladekrans sind zwei Arbeiter am Mittwoch in Breisach am Rhein unter Wasser gezogen worden.

Die Arbeiter konnten sich selbst aus dem Korb und ihrer Sicherung befreien. © Nick Kauz / EinsatzReport24

Gegen 10 Uhr demontierten zwei Mitarbeiter einer Spezialfirma einen Verladekran, teilt die Polizei mit.

Dieser geriet aus ungeklärter Ursache ins Wanken, stürzte in den Rhein und riss den Hubsteiger mit sich.

Der Arbeitskorb, in dem sich die zwei Arbeiter befanden, war ausgefahren und wurde unter Wasser gezogen. Die Männer befreiten sich geistesgegenwärtig aus ihrer Sicherung. Ein Arbeiter schwamm an Land, der zweite wurde von Zeugen aus dem Rhein gerettet.

Die Mitarbeiter wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Autokran, der zur Sicherung des Verladekrans aufgestellt wurde, geriet ebenfalls in Schräglage, kippte allerdings nicht um.

Vorsorglich errichtete die Freiwillige Feuerwehr eine Ölsperre, damit keine Betriebsstoffe in den Rhein fließen können. Dies ist bisher auch noch nicht der Fall.

