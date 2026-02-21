Kran zerlegt Hochspannungsleitung: Fahrer kann bislang nicht befreit werden

Sankt Margarethen - Am Samstag hat ein Kranfahrzeug eine Hochspannungsleitung bei Sankt Margarethen ( Schleswig-Holstein ) erwischt. Dem Fahrer konnte bislang nicht geholfen werden.

Seit Stunden sitzt der Fahrer in dem mobilen Kran fest. © Florian Sprenger

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Rettungsdienst gegen 13.40 Uhr über den Unfall informiert.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Kran die Hochspannungsleitung getroffen, wodurch diese zerrissen sei, so die Sprecherin.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, den Einsatzkräften sind allerdings die Hände gebunden. Der Kranführer sitzt noch im Fahrzeug, kann aber nicht befreit werden, solange die Leitung nicht vom Netz genommen wurde. Laut Polizei ist der Mann unverletzt geblieben.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, habe der Unfall laute Knallgeräusche ausgelöst, die kilometerweit zu hören gewesen sein sollen.