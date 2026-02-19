Mit 24 Tonnen Oliven beladen: Lkw durchbricht Leitplanke und landet im Graben

Titisee-Neustadt - Das missglückte Überholmanöver eines Lkws hat am frühen Donnerstagmorgen bei Titisee-Neustadt für ein Verkehrschaos gesorgt.

Der Lkw durchbrach die Leitplanke. © Kamera24 - News

Gegen 4.30 Uhr geriet ein tschechischer Sattelzug auf der B31 zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Donaueschinger Straße ins Schleudern. Laut Zeugenberichten hatte der 32-jährige Fahrer gerade einen anderen Lastwagen überholt, als er die Kontrolle über sein Gespann verlor.

Der mit rund 24 Tonnen Oliven beladene Lkw krachte zuerst gegen die rechte Schutzplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn und durchbrach die linke Leitplanke. Erst nach einigen Metern kam das tonnenschwere Fahrzeug an einem Abhang zum Stehen.

Der Fahrer blieb laut Polizei augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Bundesstraße im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald war am Morgen und Vormittag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.