Frontal-Kollision auf Landstraße: Motorradfahrer stirbt am Unfallort

Leimen - Das sonnige Wochenende endete auf der L600 im Rhein-Neckar-Kreis mit einem dramatischen Rettungseinsatz. Ein 58-jähriger Motorradfahrer kollidierte frontal mit einem Auto und verstarb noch an der Unfallstelle .

Für den Biker (†58) kam jede Hilfe zu spät. © Priebe/pr-video

Am Sonntag gegen 16.15 Uhr war ein 58-Jähriger mit seiner Yamaha R1 von Gaiberg kommend in Richtung Lingental unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Biker zur Fahrbahnmitte und touchierte zunächst den Renault Twingo eines entgegenkommenden 77-Jährigen.

In der Folge verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine. Er prallte frontal gegen einen Mercedes, der hinter dem Renault fuhr. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der 58-Jährige trotz sofortiger Hilfe noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag.

Der 30-jährige Mercedes-Fahrer sowie der Senior im Renault blieben körperlich unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, erlitten sie und weitere Fahrzeuginsassen jedoch einen Schock.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heidelberg ein Gutachter hinzugezogen. Die Beamten schätzen den Gesamtsachschaden auf rund 46.500 Euro.