Kurz nach dem Notruf: Geisterfahrer verursacht tödlichen Crash

Wittlich/Trier - Ein schwerer Unfall aufgrund eines Falschfahrers ereignete sich am gestrigen Samstag in Rheinland-Pfalz . Dabei kam eine Person ums Leben, lange Staus und ein wahres Trümmerfeld auf der Autobahn waren die Folgen. Wie es dazu kommen konnte, sollen weitere Ermittlungen zeigen.

Auf der A60 bildete sich infolge des Geisterfahrer-Crashs ein kilometerlanger Stau. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Ein Toter, mindestens ein Schwerverletzter sowie zwei leichter verletzte Personen; das ist die traurige Bilanz des heftigen Crashs, der sich auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Wittlich und Wittlich-West ereignete.

Laut dem Bericht des Polizeipräsidiums in Trier hatte ein Augenzeuge dabei noch versucht, Schlimmeres zu verhindern. Gegen 12.15 Uhr meldete sich der Autofahrer bei der Polizei, weil ihm in Höhe der Fintenkapelle in Fahrtrichtung Lüttlich (Belgien) ein Falschfahrer entgegengekommen war.

Doch als der Anruf die Polizei erreichte, war es bereits zu spät. Nur wenige Minuten nach dem Notruf kollidierte der Geisterfahrer mit einem ihm entgegenkommenden Wagen, zudem wurde ein weiteres Fahrzeug in den Crash involviert.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich eines der Unfallautos und landete schließlich auf dem Dach. Der für den Unfall hauptverantwortliche Geisterfahrer wurde zudem derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die weiteren Verletzten wurden durch Rettungswagen sowie einen Rettungshubschrauber in nahegelegene Kliniken eingeliefert.