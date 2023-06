Lastwagen erfasst Motorrad: Biker bei Unfall nahe Büttelborn schwer verletzt

Büttelborn - Ein Biker kam von der Straße ab und kollidiert mit einem entgegenkommenden Lastwagen - der 46-Jährige wurde bei dem Unfall auf der L3094 bei Büttelborn in Südhessen schwer verletzt.

Auf der L3094 bei Büttelborn kam es am Dienstag zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer - die Landstraße wurde voll gesperrt. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am heutigen Dienstagnachmittag gegen 16.25 Uhr in der Nähe des Büttelborner Ortsteils Klein-Gerau, wie die Polizei mitteilte.

Ein 46-jähriger Biker fuhr demnach mit seiner Maschine auf der Landstraße in Richtung Büttelborn. In einer Rechtskurve verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, "rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw", berichtete ein Sprecher.

Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde zum Unfallort gerufen, um den 46-Jährigen auf schnellsten Weg in eine Klinik zu bringen.

An dem Motorrad und dem Lastwagen entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 30.000 Euro schätzte.