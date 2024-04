Linienbus knallt in Kurve gegen Hyundai: Autofahrer schwer verletzt

Hagen - Heftiger Crash in NRW ! Am Ostersonntag sind morgens ein Linienbus und ein Hyundai miteinander kollidiert.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine weiteren Fahrgäste im Bus. Der Busfahrer erlitt jedoch einen Schock. © Polizei Hagen

Wie die Polizei am Montag berichtet, war der Busfahrer gegen 8.40 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Rolandstraße unterwegs, kam dabei in einer Rechtskurve zu weit nach links ab und knallte in das entgegenkommende Fahrzeug.

Der 25-jährige Hyundai-Fahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen, nachdem sein Auto über einen Gehweg auf einen Grünstreifen geschleudert wurde.

Er verletzte sich im an Armen, Beinen und Hüfte. Da innere Verletzungen nicht auszuschließen waren, stand Lebensgefahr im Raum. Der Mann wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Seine Verletzungen sind nicht mehr lebensgefährlich, informierte die Polizei.

Der Busfahrer erlitt einen Schock, blieb ansonsten unverletzt. Andere Personen kamen nicht zu Schaden, da sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste im Bus befanden. Während der Bus im Frontbereich stark demoliert wurde, entstand am Hyundai wirtschaftlicher Totalschaden.