Linienbus mit Fahrgästen stürzt Böschung hinab: Ein Schwerverletzter

Aalen - Schreckmoment im Berufsverkehr: Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landstraße bei Aalen-Himmlingen zu einem schweren Unfall .

Ein Linienbus kam von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite. © onw-images / Jason Tschepljakow

Gegen 6.45 Uhr war ein Linienbus auf der L1080 in Richtung Waldhausen unterwegs, als sich das Unglück ereignete. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Himmlingen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Bus rutschte die Böschung hinunter und blieb auf der Seite liegen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich neben dem Fahrer drei Fahrgäste im Bus. Nach ersten Informationen der Polizei konnten alle drei Passagiere das Fahrzeug körperlich unversehrt verlassen.

Der Busfahrer erlitt jedoch schwere Verletzungen und war in seinem Führerhaus eingeschlossen. Die Feuerwehr musste den Mann befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.