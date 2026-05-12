Tödlicher Unfall südlich von Dresden! Fahrer (†35) verliert Kontrolle, Auto überschlägt sich

Oberhäslich - Bei einem Unfall auf der B170 bei Dippoldiswalde ist in den frühen Dienstagmorgenstunden eine Person gestorben. Die Bundesstraße ist voll gesperrt worden.

Ein 35-Jähriger ist infolge des Unfalls im Krankenhaus verstorben. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Nach Polizeiangaben hat sich das Auto gegen 4.35 Uhr am Morgen nahe des Abzweigs "Am Hafterteich" überschlagen.

Zuvor verlor der 35-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, als er in Richtung Dresden unterwegs war.

Der Toyota Corolla kam daraufhin von der Fahrbahn ab und kollidierte auch mit zwei Bäumen, wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 bestätigte.

Dabei verletzte sich der Mann schwer und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.