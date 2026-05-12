Tödlicher Unfall südlich von Dresden! Fahrer (†35) verliert Kontrolle, Auto überschlägt sich
Von Sebastian Münster, Janina Rößler
Oberhäslich - Bei einem Unfall auf der B170 bei Dippoldiswalde ist in den frühen Dienstagmorgenstunden eine Person gestorben. Die Bundesstraße ist voll gesperrt worden.
Nach Polizeiangaben hat sich das Auto gegen 4.35 Uhr am Morgen nahe des Abzweigs "Am Hafterteich" überschlagen.
Zuvor verlor der 35-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, als er in Richtung Dresden unterwegs war.
Der Toyota Corolla kam daraufhin von der Fahrbahn ab und kollidierte auch mit zwei Bäumen, wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 bestätigte.
Dabei verletzte sich der Mann schwer und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.
Der Verkehrsunfalldienst hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
Die Bundesstraße war an der Unfallstelle zwischen Dippoldiswalde und Bannewitz voll gesperrt.
Erstmeldung um 8.01 Uhr, zuletzt aktualisiert um 9.54 Uhr
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa