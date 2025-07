Lkw-Fahrer will Kollegen in Not zu Hilfe eilen, dann kracht ein Sattelzug in ihn hinein

Eltmann - Auf der A70 bei Eltmann in Unterfranken hat ein Tanklastzug gebrannt. Der 47 Jahre alte Fahrer eines anderen Lastwagens, der auf der Gegenspur unterwegs war und anhielt, um zu helfen, wurde beim anschließenden Auffahrunfall lebensbedrohlich verletzt.

Nicht so der 47-jährige Fahrer eines anderen Lasters, der noch während der Anfahrt der Feuerwehr in der entgegengesetzten Richtung unterwegs gewesen war, den Fahrzeugbrand bemerkt hatte und auf dem Standstreifen anhielt.

Sofort hielt der Mann sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen an, stieg aus und verständigte die Feuerwehr .

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Demnach war der 42-jährige Fahrer des Tanklastzugs auf der A70 in Richtung Bamberg unterwegs, als er in Höhe der Ausfahrt Eltmann bemerkte, dass sein Lkw zu brennen begann.

Als der 47-Jährige den Feuerlöscher aus seinem Laster holen wollte, fuhr ein anderer Sattelzug auf den Lkw auf. © Daniel Karmann/dpa

Der Mann habe laut Polizei vorgehabt, seinen Feuerlöscher aus dem Lkw zu holen und damit seinem Kollegen zur Hilfe zu eilen. Gerade als der 47-Jährige deshalb an seinem Fahrzeug stand, fuhr der 31 Jahre alte Fahrer eines anderen Lasters mit seinem Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache auf den stehenden Lkw auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 47-Jährige so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Für die Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahme musste die A70 mehrere Stunden lang voll gesperrt werden.

Wie genau es zu dem Lkw-Brand und zu dem folgenschweren Auffahrunfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei, bei denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.