Lkw erfasst Motorrad in Mannheim: 28-Jährige verliert ihr Leben

Mannheim - Ein schwerer Unfall in Mannheim hat am Montagnachmittag ein tragisches Ende genommen. Eine 28-jährige Motorradfahrerin verlor nach der Kollision mit einem Lastwagen ihr Leben.

Die Unfallstelle in Mannheim wurde am Montagnachmittag untersucht. © René Priebe / PR-Video

Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 16.40 Uhr auf der Frankenthaler Straße (B44). Zu diesem Zeitpunkt waren die 28-jährige Motorradfahrerin und ein 45-jähriger Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung Lampertheim unterwegs.

Auf Höhe der Anschlussstelle zur A6 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Wucht der Kollision stürzte die 28-Jährige zu Boden und zog sich schwerste Verletzungen zu. Die umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben leider erfolglos.

Die junge Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.