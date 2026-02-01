Mann kracht gegen Straßenlaterne und verletzt sich schwer

In Düsseldorf ist am Sonntag ein Mann verunfallt und schwer verletzt worden.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Bei einem Unfall mit einer Straßenlaterne in Stockum ist am Wochenende ein Mann in Düsseldorf schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Verunfallten kurz darauf aus seinem Auto retten.

Ein Rettungswagen brachte den Verunfallten schnellstmöglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Rettungswagen brachte den Verunfallten schnellstmöglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. (Symbolbild)  © 123rf/amitdnath

Den Angaben der Feuerwehr zufolge habe man gegen 16 Uhr den Notruf über den heftigen Crash erhalten.

Demnach sei zunächst von einer eingeklemmten Person die Rede gewesen, heißt es. Nur wenige Minuten später trafen die Rettungskräfte schließlich ein und befreiten den Unfallfahrer vorsichtig aus seinem Fahrzeug.

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Mann bei dem Crash schwerst verletzt. Die Straßenlaterne erlitt ebenfalls starke Schäden und musste im Anschluss abgebaut werden, um keine weiteren Personen zu gefährden.

Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest und wird nun von der Polizei ermittelt. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

Titelfoto: 123rf/amitdnath

Mehr zum Thema Unfall: