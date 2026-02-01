Mann kracht gegen Straßenlaterne und verletzt sich schwer

Düsseldorf - Bei einem Unfall mit einer Straßenlaterne in Stockum ist am Wochenende ein Mann in Düsseldorf schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Verunfallten kurz darauf aus seinem Auto retten.

Ein Rettungswagen brachte den Verunfallten schnellstmöglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Den Angaben der Feuerwehr zufolge habe man gegen 16 Uhr den Notruf über den heftigen Crash erhalten.

Demnach sei zunächst von einer eingeklemmten Person die Rede gewesen, heißt es. Nur wenige Minuten später trafen die Rettungskräfte schließlich ein und befreiten den Unfallfahrer vorsichtig aus seinem Fahrzeug.

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Mann bei dem Crash schwerst verletzt. Die Straßenlaterne erlitt ebenfalls starke Schäden und musste im Anschluss abgebaut werden, um keine weiteren Personen zu gefährden.