Wuchtige Kollision auf B27: Sieben teils Schwerverletzte, darunter drei Kinder

Hechingen - Großeinsatz der Rettungskräfte bei Hechingen : Bei einer Kollision zwischen drei Autos im Zollernalbkreis wurden insgesamt sieben Personen verletzt, darunter drei Kinder.

Die stark beschädigten Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. © Ralf Biesinger/dpa

Gegen 20.30 Uhr war ein 21-jähriger BMW-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen der B27 in Richtung Balingen unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Kurz vor der Anschlussstelle Hechingen-Süd scherte ein 46-jähriger VW-Tiguan-Fahrer zum Überholen aus. Dabei übersah er offenbar den herannahenden BMW, der in das Heck des VWs krachte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach rechts geschleudert und rammte dort einen Mazda mit fünf Insassen.

Der VW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Von den drei Kindern im Alter von 11 und 13 Jahren im Mazda wurden zwei schwer und eines leicht verletzt. Auch die 30-jährige Beifahrerin im Mazda sowie der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.