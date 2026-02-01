Tödlicher Unfall: Ehemann wird vor den Augen seiner Frau erfasst

Cleebronn/Güglingen - Am Samstagabend ist ein Fußgänger auf der K2150 von einem Mercedes erfasst worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Das Unglück geschah vor den Augen seiner Ehefrau.

Bei dem Unfall im Kreis Heilbronn wurde ein 51-Jähriger tödlich verletzt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Gegen 18.50 Uhr wollte ein 51-jähriger Fußgänger gemeinsam mit seiner Ehefrau die Fahrbahn zwischen Cleebronn und Güglingen-Frauenzimmern überqueren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lief der Mann seiner Frau dabei einige Meter voraus.

In diesem Moment wurde er von einem Mercedes erfasst, dessen 60-jähriger Fahrer in Richtung Frauenzimmern unterwegs war. Der Aufprall war so schwer, dass der 51-Jährige trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche noch am Unfallort verstarb.

Seine Ehefrau musste den gesamten Unfall mitansehen. Sie wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Sie und der Autofahrer blieben körperlich unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.