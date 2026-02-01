Tragischer Unfall bei Pforzheim: 22-Jähriger prallt gegen Baum und stirbt
Eisingen - Ein schwerer Unfall auf der K4530 bei Eisingen im Enzkreis hat in der Nacht auf Sonntag ein Todesopfer (†22) gefordert. Ein weiterer junger Mann erlitt schwere Verletzungen.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen in einer Rechtskurve von der feuchten Fahrbahn ab, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit.
Der Seat geriet auf die linke Seite, prallte mit voller Wucht frontal gegen einen dort stehenden Baum. Für den 22-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Der 23-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
"Das Fahrzeug wurde komplett zerstört", hieß es in einer Mitteilung. Der Schaden am Unfallwagen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die K4530 musste für die Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa