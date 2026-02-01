Tragischer Unfall bei Pforzheim: 22-Jähriger prallt gegen Baum und stirbt

Eisingen - Ein schwerer Unfall auf der K4530 bei Eisingen im Enzkreis hat in der Nacht auf Sonntag ein Todesopfer (†22) gefordert. Ein weiterer junger Mann erlitt schwere Verletzungen.

Herbeigeeilte Rettungskräfte konnten nichts mehr für den jungen Fahrer tun. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen in einer Rechtskurve von der feuchten Fahrbahn ab, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit.

Der Seat geriet auf die linke Seite, prallte mit voller Wucht frontal gegen einen dort stehenden Baum. Für den 22-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der 23-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.