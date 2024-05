Mann meldet Wildunfall und bekommt selbst Anzeige

Gundelfingen an der Donau - Zwei Tage nach einem Wildunfall mit einem Dachs hat sich ein Mann bei der Polizei im Landkreis Dillingen an der Donau gemeldet - und selbst eine Anzeige bekommen.

Ein Dachs wurde bei Gundelfingen von einem Auto erfasst. Der Fahrer begann daraufhin einen fatalen Fehler. © Bildmontage: creativenature/123RF, Lino Mirgeler/dpa

Wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte, hatte der 33-Jährige gesehen, dass der verletzte Dachs nach dem Unfall bei Gundelfingen an der Donau am Mittwoch noch von der Straße gegangen war.

Vermutlich verendete das Tier danach qualvoll.

Weil er sich nicht sofort gemeldet hatte, erwartet den Mann nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

Nach einem Wildunfall muss nach den Angaben stets die Polizei und gegebenenfalls der zuständige Jäger benachrichtigt werden.

Wie Du Dich im Falle eines Wildunfalls richtig verhältst, liest Du unten.