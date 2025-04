Mann und Frau liefern sich Autorennen und verletzen Unbeteiligten schwer

Düsseldorf - Bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen am gestrigen Freitagabend gegen 23.20 Uhr ist in Düsseldorf ein unbeteiligter Autofahrer verletzt worden.

Nach einem illegalen Autorennen ist es in Düsseldorf zu einem schweren Unfall gekommen. © Vincent Kempf

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 55-Jährige wohl schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Demnach beschleunigten in der Nacht auf Samstag eine 29-Jährige und ein 35-Jähriger mit ihren Autos auf der Strombergstraße nebeneinander stark.

In einer Kurve sei der Wagen der Frau in die Gegenspur geraten und gegen ein an einer Ampel wartendes Fahrzeug geprallt.

Die 29-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise auf Alkohol- oder anderen Drogenkonsum lagen laut dem Sprecher nicht vor.