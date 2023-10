Mann wird nach Sturz von Zaunstange aufgespießt - und überlebt!

Frank Vaorin (55, M.) posiert mit seinen behandelten Ärzten und der Zaunstange, die ihn nach einem Sturz praktisch längs aufspießte. © Gesundheit Nord

Wie der Klinikverbund Bremen mitteilte, bohrte sich die rostige, mehr als einen Meter lange Zaunstange neben seinem After durch den Bauch, vorbei am rechten Dickdarm, an lebenswichtigen Gefäßen und der Leber, durch das Zwerchfell in den Brustkorb.

Sie durchstieß einige Rippen und kam letztlich unterhalb des Schlüsselbeins wieder zum Vorschein.

"Der Patient hatte nicht nur einen Schutzengel, das müssen ganz viele gewesen sein", erklärte Prof. Hüseyin Bektas, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Klinikum Bremen-Mitte - er hatte die Stange zusammen mit seinem Team aus dem Körper des Patienten entfernt.

Bektas weiter: "Dass die Stange nicht ein einziges Organ verletzt hat, ist praktisch ein Wunder. Solch einen Fall habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt."

Wäre der 55-Jährige nur minimal anders auf die Stange geprallt, wären die Verletzungen im Zweifel tödlich gewesen, so der Chefarzt. Der Fall sei für ihn so einzigartig, dass er ihn in internationalen Fachblättern beschreiben wolle.