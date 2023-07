Mehrere Unfallfluchten innerhalb weniger Tage: Polizei sucht Zeugen

Plauen - In Plauen ( Vogtlandkreis ) ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Unfallfluchten gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Plauen wurde ein Skoda bei einem Unfall beschädigt, der Verursacher haute einfach ab. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) © 123/RFtupungato

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine Ford-Fahrerin am Freitagvormittag zwischen 8.17 Uhr und 8.27 Uhr ihren Fiesta auf dem Parkplatz einer Fleischerei an der Falkensteiner Straße/Ecke Stollenweg im Plauener Ortsteil Kleinfriesen geparkt.

In der kurzen Zeit, in der der Ford auf dem Parkplatz stand, war ein unbekannter Fahrer gegen den Fiesta gefahren und hat einen Schaden von rund 4000 Euro hinterlassen.

Am Dienstag ist es im Ortsteil Preißelpöhl ist es am Mittwoch ebenfalls zu einer Unfallflucht gekommen. Eine VW-Fahrerin hatte zwischen 11Uhr und 11.20 Uhr an einem Supermarkt an der Jößnitzer Straße (nahe der Kreuzung zur Chrieschwitzer Straße) gehalten.

"Als sie etwa 20 Minuten später zurückkam, stellte sie an ihrem Fahrzeug hinten links Beschädigungen fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen", teilte die Polizei mit.

An dem T-Roc ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden.