Mercedes-Fahrerin (22) verursacht Millionenschaden beim Ausparken!

Wertheim - Was als einfaches Ausparken begann, endete am Montagabend in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) in einer Trümmerlandschaft und einem immensen Sachschaden.

Eine 22-Jährige verursachte innerhalb kurzer Zeit einen Sachschaden von rund 1,2 Millionen Euro. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 19 Uhr wollte die junge Fahrerin (22) eines Mercedes CLA aus einem Elektro-Ladepark in der Straße "Am Fuchsenacker" steuern. Doch statt einer entspannten Abfahrt folgte eine fatale Kettenreaktion.

Zuerst touchierte die 22-Jährige das Heck eines anfahrenden Mercedes GLC. Die Folge ist ein Schaden von stolzen 80.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Vermutlich vor Schreck gab die Fahrerin erneut Gas und rammte eine Ladesäule, an der ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand. Im Anschluss ging die Fahrt weiter durch den Zaun des Betriebsgeländes, wobei ein 2000-Euro-Schaden hinzukam.

Final prallte der Wagen gegen einen Seecontainer. In diesem befand sich jedoch kein gewöhnlicher Lagerinhalt, sondern ein hochwertiges Stromspeichersystem inklusive Steuerung. Allein hier liegt der Schaden bei rund einer Million Euro.