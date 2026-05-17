Nach heftiger Zugkollision: So teuer ist Reparatur

Basel (Schweiz) - Dieser Unfall wird richtig teuer! Im Oktober vergangenen Jahres waren zwei Züge beim Rangieren im Gleisvorfeld des Baseler Hauptbahnhofs kollidiert . Nun ist klar, wie hoch die Reparaturkosten ausfallen.

Im vergangenen Jahr krachte ein SBB-Einheitswagen in einen doppelstöckigen Triebzug, der nun teuer repariert werden muss. © Screenshot/Instagram/dereisenbahner_de

So muss der beschädigte, doppelstöckige Triebzug des Typs "RABe 512" für gut eine Million Franken (rund 1,1 Millionen Euro) instandgesetzt werden, wie "Blick" berichtet.

Die hohen Kosten würden damit zusammenhängen, dass am havarierten Wagen die Struktur des Kastens beschädigt worden sei, teilt das schweizerische Online-Portal unter Verweis auf einen SBB-Sprecher weiter mit.

Die Arbeiten würde Hersteller Stadler übernehmen, da das Unternehmen über das spezifische technische Wissen verfüge und zudem die Rechte am geistigen Eigentum für das Fahrzeug besitze.