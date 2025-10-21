Autofahrer verliert Überlebenskampf nach Crash gegen Baum

Grünberg - Frontal-Crash gegen Baum! Bei einem schwere Verkehrsunfall am Dienstagmorgen bei Grünberg ( Mittelhessen ) starb ein 59-Jähriger.

Der tragische Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen im Landkreis Gießen. © Fuldamedia/Karl-Ernst Crönlein

Einer entsprechenden Polizeimeldung zufolge war der Mann aus dem Landkreis Gießen mit seinem Auto auf der Kreisstraße zwischen Ettingshausen und Harbach unterwegs, als er gegen 7.25 Uhr aus noch ungeklärten Gründen plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug prallte mit voller Wucht gegen einen Baum.

Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle und versorgten den bewusstlosen Fahrer.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in der Folge in eine Klinik. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen erlag der 59-Jährige dort allerdings seinen schweren Verletzungen.