Motorrad kracht mehrfach gegen Leitplanke: Fahrer in Lebensgefahr

Stadtilm - Bei einem schweren Motorradunfall am Montagabend im Ilm-Kreis wurde ein 34-Jähriger lebensbedrohlich verletzt.

Polizei, Feuerwehr und Sanitäter waren nach dem schweren Unfall ausgerückt. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Stadtilm Griesheim

Das Unglück ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 20.50 Uhr auf der Bundesstraße 90 zwischen Stadtilm und Traßdorf.

Ein 34-Jähriger war aus bislang noch ungeklärten Gründen mit seiner Ducati von der Straße abgekommen und hinter die Leitplanke geraten. Im Anschluss krachte das Motorrad mehrfach gegen die Schutzplanke.

Der 34-Jährige und seine 19-jährige Mitfahrerin blieben danach auf der angrenzenden Böschung liegen. Während die junge Frau schwer verletzt mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden musste, erwischte es den Ducati-Fahrer noch heftiger. Er verletzte sich lebensgefährlich und wurde in einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 19.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt.