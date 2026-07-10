Motorradfahrer will überholen und kracht frontal in Auto: Mann verstirbt noch an Unfallstelle
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Schorndorf - Bei einem schweren Unfall verlor am Donnerstag ein 51-jähriger Mann im Rems-Murr-Kreis sein Leben.
Auf der K1916 zwischen Schornbach
und Schorndorf fuhr der 51-Jährige mit seinem Motorrad in Richtung Schorndorf, teilt die Polizei mit.
Der Motorradfahrer wollte ein Auto überholen und übersah einen entgegenkommenden Ford und prallte frontal in den Wagen.
Der Motorradfahrer wurde in die Wiese geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Die 49-jährige Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt.
Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße gesperrt werden.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa