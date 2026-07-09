Aus Wrack geklettert: Opel-Fahrer baut Unfall in Oberlausitz und flieht anschließend vom Tatort

Berthelsdorf (Herrnhut) - Ein Autofahrer (23) hat am Mittwochabend in Berthelsdorf (Herrnhut) eine großangelegte Suchaktion der Polizei ausgelöst: Bei einer rasanten Spritztour durch enge Straßen verlor der Mann die Kontrolle über seinen Opel Corsa, prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen. Statt Hilfe zu rufen, flüchtete er vom Unfallort.

Der Fahrer eines Opel Corsas (23) wich am Mittwochabend auf der Kemnitzer Straße einem Fußgänger aus und landete kurze Zeit später in einem Feld. © xcitepress/Thomas Baier

Wie die Görlitzer Polizei gegenüber der TAG24-Redaktion mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 21 Uhr auf der Kemnitzer Straße in Richtung Berthelsdorf.

"Der zunächst unbekannte Fahrer wich einem Fußgänger aus, kam infolgedessen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum", berichtete ein Sprecher der Direktion.

Kurz darauf landete der Opel Corsa in einem Feld und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 23-Jährige kletterte unverletzt aus dem Wrack und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Der Fußgänger beobachtete den Vorfall und rief kurzerhand die Polizei.

"Da die Einsatzkräfte nicht wussten, ob es dem Fahrer des Wagens gut geht, wurde sofort eine Suchaktion in die Wege geleitet." Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei durchkämmten das Gebiet des Unfalls weiträumig - auch Hubschrauber waren im Einsatz.

Die Suche blieb zunächst erfolglos. "Gegen 22.15 Uhr konnten die Einsatzkräfte schließlich den Fahrzeughalter identifizieren". Das unerlaubte Entfernen vom Tatort hatte dabei einen ganz bestimmten Grund: Sein Opel war weder zugelassen noch versichert.