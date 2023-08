25.08.2023 14:27 776 Müllmann wird in Abfallpresse gezogen und schwer verletzt!

In Schnakenbek ist ein Mitarbeiter der Müllabfuhr am Freitagmorgen in die Abfallpresse gezogen und schwer verletzt worden. War es ein technischer Defekt?

Von Bastian Küsel

Schnakenbek - Schlimmer Arbeitsunfall im Norden: Am heutigen Freitagmorgen ist ein Mitarbeiter der Müllabfuhr in Schnakenbek (Schleswig-Holstein) in die Müllpresse seines Abfallfahrzeugs geraten. Er wurde schwer verletzt. In Schnakenbek ist ein Mitarbeiter der Müllabfuhr am Freitagmorgen in die Abfallpresse gezogen und schwer verletzt worden. © Blaulicht-News.de Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 9.35 Uhr in der "Glüsinger Straße" zu dem Unglück. Demnach waren zwei Arbeiter dort gerade mit der Entleerung von Mülltonnen beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache wurde der 24-Jährige dabei von einer Hebevorrichtung für die Mülltonnen an seiner Kleidung erfasst und in das Innere des Fahrzeugs gezogen. Er musste von der alarmierten Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Unfall Alkohol und Drogen im Spiel? Autofahrer kracht gegen Baum und wird schwer verletzt Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Möglicherweise war ein technischer Defekt die Ursache für den Arbeitsunfall.

