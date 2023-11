Müllwagen rollt ohne Fahrer los, dann wird's richtig bitter

Mettmann - Verheerende Szenen haben sich in Mettmann ereignet. Dort ist ein Müllwagen unkontrolliert losgerollt und der Reihe nach gegen sechs Autos gekracht.

Der Müllwagen hat sich ohne Fahrer in Bewegung gesetzt und auf seiner unkontrollierten Fahrt erheblichen Schaden angerichtet. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Der durch den Unfall entstandene Schaden liegt in einem sechsstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Glücklicherweise wurden aber keine Menschen verletzt.

Der Fahrer (51) des Müllwagens habe sich zum Unfallzeitpunkt, am heutigen Mittwoch um kurz vor 12 Uhr, außerhalb seines Fahrzeugs befunden, hieß es.

Demnach soll er zuvor beim Aussteigen vergessen haben, die Handbremse anzuziehen - mit dramatischen Folgen.

Der Müllwagen setzte sich an der Einmündung zur Georg-Fischer-Straße in Bewegung und fuhr unkontrolliert die abschüssige Lindenstraße hinab. Dabei stieß er am Straßenrand mit sechs geparkten Autos zusammen, die allesamt stark demoliert wurden, und bretterte dann gegen eine Mauer.