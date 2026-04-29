Eingeklemmt nach Frontal-Crash: Drei teils schwer Verletzte auf B19

Abtsgmünd - Bei einer Kollision zwischen zwei Autos und einem Klein-LKW auf der B19 in Abtsgmünd (Ostalbkreis) wurden am Dienstagabend drei Personen verletzt, eine Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Wrack befreit werden.

Die Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn. © onw-images / Philipp André

Gegen 18.26 Uhr war eine 68 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot von Abtsgmünd kommend in Richtung Wöllstein unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Seniorin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam es laut Polizei zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Klein-LKW. Der Lastwagen wurde daraufhin auf einen dahinter fahrenden Ford aufgeschoben. Durch den Zusammenstoß wurde die 68-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Feuerwehr gelang es schließlich, die schwer verletzte Frau zu befreien.

Der 35-jährige Fahrer des Klein-LKW sowie die 25-jährige Fahrerin des Ford erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort, darunter drei Rettungswagen und zwei Notarztfahrzeuge, um alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu transportieren.