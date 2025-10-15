Mutter springt für Kind auf Straße: Mercedes-Fahrer kann nicht rechtzeitig bremsen
Murrhardt - Aus Reflex sprang eine Mutter in Murrhardt (Rhein-Neckar-Kreis) am Dienstagabend ihrem Kind auf die Straße hinterher - mit fatalen Folgen.
Gegen 18.40 Uhr lief das Kleinkind bei Rot auf die Fahrbahn in der Theodor-Heuss-Straße. Seine Mutter zögerte nicht und folgte dem Kind.
Dabei soll die 39-Jährige nicht auf den Verkehr geachtet haben.
"Trotz einer Gefahrenbremsung konnte ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten", teilte die Polizei am Mittwoch mit.
Die Mutter wurde erfasst und im Anschluss schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Kind erlitt leichte Schürfwunden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen.
