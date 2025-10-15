Mutter springt für Kind auf Straße: Mercedes-Fahrer kann nicht rechtzeitig bremsen

Murrhardt - Aus Reflex sprang eine Mutter in Murrhardt (Rhein-Neckar-Kreis) am Dienstagabend ihrem Kind auf die Straße hinterher - mit fatalen Folgen.

Der Unfall geschah an einer Fußgängerampel. (Symbolfoto) © 123rf/oleksandrshnuryk

Gegen 18.40 Uhr lief das Kleinkind bei Rot auf die Fahrbahn in der Theodor-Heuss-Straße. Seine Mutter zögerte nicht und folgte dem Kind.

Dabei soll die 39-Jährige nicht auf den Verkehr geachtet haben.

"Trotz einer Gefahrenbremsung konnte ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten", teilte die Polizei am Mittwoch mit.