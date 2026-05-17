Polizei zieht 90-Jährige nach Chaos-Fahrt aus dem Verkehr

Aschaffenburg - In Dammbach bei Aschaffenburg musste die Polizei eine 90 Jahre alte Autofahrerin nach einer Chaos-Fahrt aus dem Verkehr ziehen. Ihr Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt.

Andere Verkehrsteilnehmer hatten die 90-Jährige gestoppt und den Autoschlüssel abgezogen. (Symbolbild) © 123rf/photobac

Passiert ist das Ganze bereits am vergangenen Donnerstag, die Polizei berichtete aber erst jetzt darüber.

Demnach war die 90-Jährige in ihrem Auto gegen 14.20 Uhr auf der Wintersbacher Straße von Dammbach in Richtung Hobbach unterwegs. Hierbei geriet sie mehrfach in den Gegenverkehr. Zeugen berichteten, dass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Laut dem Polizeisprecher krachte die Seniorin dann noch gegen eine Mauer, fuhr aber immer noch weiter, bis sie schließlich andere Verkehrsteilnehmer stoppten und den Fahrzeugschlüssel abzogen.