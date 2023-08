Nach schwerem Verkehrsunfall in Hannover: 20-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Hannover - Nach einem schweren Unfall mit zwei Autos in Hannover am Montag sind ein 20-Jähriger, ein 21-Jähriger und zwei 19-Jährige ums Leben gekommen.

Bei dem schweren Unfall in Hannover-Marienwerder kamen drei junge Menschen ums Leben. © Moritz Frankenberg/dpa

Ein 17 Jahre alter Mann wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte. Ein weiterer 21-Jähriger wurde am Montagabend schwer verletzt, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Am Mittwochmorgen teilte die Polizei mit, dass der 20-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen sei. Er war bei dem Crash wie der 17-Jährige lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes verstarb der junge Mann am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr. Der 17-Jährige schwebe weiterhin in Lebensgefahr.

Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar. Im Stadtteil Marienwerder seien zwei Autos in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass ein Auto nach links von seinem Fahrstreifen abkam und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es kurz vor 22 Uhr zum frontalen Zusammenprall.

Als die ersten Streifenwagen eintrafen, leisteten die Einsatzkräfte Erste Hilfe und versuchten die Opfer wiederzubeleben, bis die Rettungskräfte den Unfallort erreichten.

Nach Angaben der Feuerwehr lagen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vier Menschen auf der Straße, zwei Unfallopfer waren in den Autos eingeklemmt und mussten mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden.