Nach Unfall mit Schwerverletzter: Hubschrauber fliegt gegen Schild und kann nicht mehr starten

Heppenheim - Im südhessischen Heppenheim wurde am späten Nachmittag des gestrigen Donnerstags eine 25 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Zudem gab es einen Zwischenfall, als sie ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus bringen sollte.

Weil der Rettungshubschrauber mit dem Hauptrotor ein Straßenschild berührt hatte, musste er vor dem erneuten Starten von einem Techniker überprüft werden. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die 25-Jährige in ihrem Citroën auf der B3 von Heppenheim in Richtung Laudenbach unterwegs, als sich gegen 16.15 Uhr ein 45 Jahre alter Autofahrer vom Parkplatz eines Getränkehandels mit seinem Mercedes in den fließenden Verkehr einordnen wollte.

Dabei übersah der 45-Jährige offenbar den Wagen der Frau und es kam zum heftigen Zusammenstoß, bei dem die Autofahrerin schwer verletzt in ihrem Wagen eingeklemmt wurde.

Nachdem die Feuerwehr sie aus dem Wrack befreit hatte, sollte die Frau so schnell wie möglich in eine Klinik gebracht werden. Allerdings kam es dabei zu dem Zwischenfall mit dem Rettungshelikopter.

Denn der Hubschrauber hatte beim Landen mit dem Hauptrotor ein Verkehrsschild berührt.

Ein Techniker musste deshalb erst einmal prüfen, ob ein erneutes Starten überhaupt möglich war, was mehrere Stunden in Anspruch nahm.