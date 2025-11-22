Niederländer von SUV erfasst und liegen gelassen: Wo steckt der Flüchtige?

Düsseldorf - In Düsseldorf ist es in der Nacht zum Samstag zu einem schlimmen Unfall mit Fahrerflucht gekommen - die Polizei sucht inzwischen nach dem Tatverdächtigen.

Für die Polizei geht mit der Suche nach dem Täter die Arbeit so richtig los. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Nach Angaben der Beamten war gegen 1.25 Uhr ein 33-Jähriger auf der Kaiserstraße unterwegs, als er aus dem Nichts von einem schwarzen SUV erfasst wurde.

Der Niederländer flog daraufhin zu Boden, schwebt seitdem in Lebensgefahr.

Zeugen zufolge soll der verdächtige Wagen Sekundenbruchteile später kurz angehalten, sich dann aber für die Flucht entschieden haben.

Die Düsseldorfer Polizei sucht aus diesem Grund nach wichtigen Hinweisen, die zur Überführung des Autofahrers führt. Sämtliche Informationen zum Unfall können telefonisch unter 02118700 durchgegeben werden.