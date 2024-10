Opel gerät in Gegenverkehr: Sechs Verletzte bei Unfall nahe Langen

Langen - Eine 27-jährige Autofahrerin geriet mit ihrem Opel auf die Gegenfahrbahn und krachte in einem Lastwagen. Sechs Menschen wurden bei dem Crash am heutigen Mittwochmorgen in Südosthessen verletzt.

Nach einem Unfall mit sechs Verletzten wurde die B486 bei Langen am Mittwochmorgen vorübergehend voll gesperrt. © 5VISION.NEWS

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr auf der B486 im Raum Langen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war die junge Opelfahrerin mit ihrem Wagen in Richtung der A661 unterwegs, als sie in Höhe der Straße "Am Dornbusch" aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dabei krachte sie "nahezu frontal" in einen entgegenkommenden Lastwagen, wie ein Sprecher erklärte.

Im weiteren Verlauf donnerte der Opel noch gegen einen mit vier Personen besetzen Transporter. Dessen Insassen im Alter von 17 bis 50 Jahren wurden bei dem Crash ebenso verletzt wie der 33-jährige Lastwagen-Fahrer und die 27-jährige Autofahrerin.

Alle Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in nahe gelegene Kliniken gebracht. Der Lastwagen, der Transporter und der Opel mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden insgesamt auf etwa 120.000 Euro.