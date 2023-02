Opel kommt plötzlich in den Gegenverkehr und kracht in Lastwagen

Büdlicherbrück - Im rheinland-pfälzischen Landkreis Trier-Saarburg hat es am Nachmittag des heutigen Montags einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben.

Ein in Richtung Mehring fahrender Opel war aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten.

Für die Bergung der beiden Fahrzeuge war die L150 zeitweise voll gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.