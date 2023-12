Unfall mit fünf Verletzten: Einsatzwagen rast über Rot in Kreuzung, dann kommt es zum Crash

Pfungstadt - In Pfungstadt bei Darmstadt ist am Abend des gestrigen Donnerstags ein Polizeiwagen im Einsatz mit dem Mercedes eines 64 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Insgesamt fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Sowohl die drei Polizisten im Einsatzfahrzeug als auch die beiden Personen in dem anderen Auto mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. © 5VISION.NEWS

Ein Sprecher der Polizei teilte am frühen Freitagmorgen mit, was nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen passiert ist.

Demnach war nach einem gemeldeten Einbruch eine Streife der Polizeistation in Pfungstadt gegen 20.45 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der B426 in Richtung Stockstadt unterwegs.

An der Kreuzung mit der L3303 fuhr der Polizeiwagen dann in den Kreuzungsbereich, obwohl die Ampel Rot angezeigt hatte. Der 64-Jährige war zum gleichen Zeitpunkt auf der L3303 aus Richtung Griesheim kommend unterwegs und wollte die B426 an der Kreuzung überqueren.

Dabei hatte er die Einsatzfahrt wohl zu spät bemerkt und war ebenfalls in den Kreuzungsbereich gefahren, woraufhin es zum Crash kam.

Dabei wurden sowohl die drei Insassen der Streife - der 28-jährige Fahrer sowie ein 32 Jahre alter Kollegen und eine 39-jährige Kollegin - als auch der 64-Jährige und seine Mitfahrerin (23) verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.