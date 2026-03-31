Plötzlicher Erdkrater bei Heidelberg: Lkw und Auto rutschen in zwei Meter tiefes Loch

Wiesenbach - Auf einer Straße in Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) tat sich am Dienstagmittag plötzlich der Boden auf.

Das Erdloch in Wiesenbach ist zwei Meter tief und fünf Meter breit. © Polizeipräsidium Mannheim

Gegen 12 Uhr brach plötzlich das Heck eines Entsorgungsfahrzeugs für Altglas durch die Asphaltdecke und sackte in ein etwa fünf mal fünf Meter großes und zwei Meter tiefes Loch. Auch ein am Rand der Mozartstraße geparkter Opel Astra rutschte unmittelbar hinein.

Wie durch ein Wunder wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

"Ein Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs, welcher auf dem Trittbrett des Fahrzeugs mitfuhr, kam mit einem Schrecken davon", wie die Polizei am Nachmittag beichtete.

Nach ersten Ermittlungen war der Bereich der Mozartstraße zuvor massiv unterspült worden, was die Stabilität der Straßendecke untergrub.

Die genaue Schadenshöhe lässt sich aktuell noch nicht beziffern.