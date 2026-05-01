Polizeiwagen prallt im Einsatz gegen Nissan - fünf schwer Verletzte

Ludwigsburg - Beim Zusammenstoß eines Polizeiwagens mit einem anderen Auto auf einer Kreuzung sind in Ludwigsburg fünf Menschen schwer verletzt worden.

Das Polizeiauto krachte mit voller Wucht mit einem anderen Wagen zusammen. © Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa

Der Wagen der Polizeihundeführer sei in der Nacht auf Freitag mit Blaulicht und Sirene auf einer Einsatzfahrt auf der L1140 von Ludwigsburg nach Schwieberdingen unterwegs gewesen.

Er habe also Wegerecht gehabt, sagte ein Sprecher. An der Ausfahrt Ludwigsburg-Süd der A81 sei er mit dem Auto einer 38-Jährigen zusammengeprallt, die demnach die Landesstraße überqueren wollte.

Zwei 29 und 26 Jahre alte Polizisten wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, ebenso die 38-Jährige, ihre 59 Jahre alte Beifahrerin und eine 18-Jährige weitere Insassin im Fond.