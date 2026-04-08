Radfahrer stirbt nach Kollision: Unfallverursacher verletzt sich bei Rettungsversuch selbst

Lenningen - Ein schwerer Unfall auf der K1264 in Lenningen (Kreis Esslingen) hat am Dienstagabend ein Todesopfer gefordert. Ein 54-jähriger Liegeradfahrer wurde erfasst und verstarb noch an Ort und Stelle.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Radfahrer (†54) tun. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 18.10 Uhr auf der Hochwanger Steige zwischen Unterlenningen und Hochwang. Ein 37-jähriger Audi-Fahrer war bergaufwärts unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf das in gleicher Richtung fahrende Liegerad auffuhr.

Der Aufprall war so heftig, dass der 54-jährige Radfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Ersthelfer und auch der 37-jährige Unfallverursacher begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen.

Der Autofahrer stürzte bei dem Versuch, dem Verunglückten das Leben zu retten, und verletzte sich dabei selbst so schwer, dass er später mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Trotz des schnellen Einsatzes kam für den Radfahrer jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Sachverständigen hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Beide Fahrzeuge wurden zur technischen Begutachtung beschlagnahmt.