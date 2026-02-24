Rätsel um verstorbenen Mann (†50) in Gaildorf: War es Unfallflucht?
Gaildorf - Nach dem Fund eines schwer verletzten Mannes auf einem Parkplatz in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) gibt es Erkenntnisse zur Todesursache.
Ein Zeuge hatte den Mann bereits am frühen Montag (16. Februar) gegen 05.20 Uhr auf einem Bankparkplatz in der Fraschstraße entdeckt. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung erlag der 50-Jährige wenig später in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.
Wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizei Aalen nun mitteilten, deuten die Ermittlungen inzwischen darauf hin, dass der 50-Jährige die tödlichen Verletzungen infolge eines Verkehrsunfalls erlitten hat.
Ein Gewaltverbrechen schließen die Ermittler nach derzeitigem Stand aus. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind jedoch noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
Die Polizei bittet Zeugen, die am frühen 16. Februar Verdächtiges auf dem Bankparkplatz in der Fraschstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa