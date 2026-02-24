Rätsel um verstorbenen Mann (†50) in Gaildorf: War es Unfallflucht?

Gaildorf - Nach dem Fund eines schwer verletzten Mannes auf einem Parkplatz in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) gibt es Erkenntnisse zur Todesursache.

Die Polizei ermittelt die Hintergründe des Todesfalls. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Ein Zeuge hatte den Mann bereits am frühen Montag (16. Februar) gegen 05.20 Uhr auf einem Bankparkplatz in der Fraschstraße entdeckt. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung erlag der 50-Jährige wenig später in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.

Wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizei Aalen nun mitteilten, deuten die Ermittlungen inzwischen darauf hin, dass der 50-Jährige die tödlichen Verletzungen infolge eines Verkehrsunfalls erlitten hat.

Ein Gewaltverbrechen schließen die Ermittler nach derzeitigem Stand aus. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind jedoch noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.