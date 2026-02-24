Bewegender Abschied von totem Bürgermeister: "Wir vermissen dich so sehr"

Gerabronn - Nach dem tödlichen Autounfall von Gerabronns Bürgermeister Christian Mauch (†40) haben Familie, Freunde und Mitarbeiter der Stadt mit zahlreichen Traueranzeigen an den 40-Jährigen erinnert.

Vor dem Rathaus in Gerabronn wurden zahlreiche Blumen und Kerzen abgelegt. © Marius Bulling/dpa

"Wir vermissen dich so sehr!", schreibt die engste Familie mit seiner Frau und den vier Kindern. Die Mitarbeiter der Stadt zeigen sich erschüttert: "Ein außergewöhnlicher Mensch und Freund! Ein großartiger Chef! Einfach ein Herzensmensch!"

Auf einem Gruppenbild mit Mauch ist das Rathaus-Team zu sehen - gemeinsam strahlen sie in die Kamera. Die kirchliche Gemeinschaft erinnert an gemeinsames Singen mit "Mauchi". Der Liederkranz trauert um "unseren langjährigen Sänger und Freund". Fast zwei Seiten füllen die Traueranzeigen im "Hohenloher Tageblatt".

Die Beerdigung des Bürgermeisters der 4500-Einwohner-Stadt im Landkreis Schwäbisch Hall soll am Donnerstag stattfinden.

Am Samstag will die Stadt Mauch offiziell gedenken. Geplant sei eine Trauerfeier unter anderem mit Grußworten ab 15 Uhr in der Stadthalle, hatte die erste stellvertretende Bürgermeisterin von Gerabronn, Heidegret Mayer, mitgeteilt.