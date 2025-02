VW kracht frontal in Mercedes: Beifahrerin stirbt bei tragischem Unfall

Remseck am Neckar - Verheerender Frontalcrash im Landkreis Ludwigsburg: Am Dienstag sind zwei Autos zusammengekracht, eine Beifahrerin überlebte das schlimme Unglück nicht.

Der tragische Unfall forderte am Dienstagmittag ein Menschenleben. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf der Neckartalstraße in Remseck, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte.

Demnach war der Fahrer (65) eines VW aus Richtung Stuttgart kommend auf der Landstraße unterwegs, als er auf Höhe eines Sportplatzes einen Traktor habe überholen wollen.

Den entgegenkommenden Mercedes eines 76-Jährigen übersah er vermutlich - es kam zum Zusammenstoß.

"Eine 65 Jahre alte Beifahrerin in dem VW erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb", so ein Polizeisprecher.

Auch der VW-Fahrer selbst, der 76-Jährige sowie dessen Beifahrerin (73) wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.